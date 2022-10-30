Неблагоприятные метеоусловия будут 30 октября в Алматы, Астане и Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 октября в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в городах Алматы, Астане и Актау.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, 30 октября на большей части РК под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды.