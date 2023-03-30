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Неблагоприятные метеоусловия будут 30 марта в 4 городах страны

Гульмира Байзакова
30 Марта 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия будут 30 марта в 4 городах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха прогнозируют 30 марта в 4 городах страны, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау.

В городе Семее Абайской области, а также городах Усть-Каменогорск и Риддер ВКО в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Атырауская область   Восточно-Казахстанская область   Экология   Казгидромет   Погода   Абайская область  
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