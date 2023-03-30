Неблагоприятные метеоусловия будут 30 марта в 4 городах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха прогнозируют 30 марта в 4 городах страны, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау.

В городе Семее Абайской области, а также городах Усть-Каменогорск и Риддер ВКО в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).