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Неблагоприятные метеоусловия будут 28 января в пяти городах РК

28 Января 2023, 06:23
Неблагоприятные метеоусловия будут 28 января в пяти городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 28 января ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в пяти городах: Алматы, Атырау, Актобе, Жезказган и Шымкент.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, снег и метель ожидаются 28 января на севере Казахстана.

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