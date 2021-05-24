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    03:00, 24 Май 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут 24 мая в пяти городах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 мая в пяти городах республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха прогнозируют в Актобе, Нур-Султане, ночью – в Караганде, Костанае, Павлодаре.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Казгидромет Костанайская область Астана Экология Карагандинская область Актюбинская область Павлодарская область
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