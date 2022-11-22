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Неблагоприятные метеоусловия будут 22 ноября в Астане и Атырау

22 Ноября 2022, 05:23
Неблагоприятные метеоусловия будут 22 ноября в Астане и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия воздуха прогнозируют 22 ноября в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информаци РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, 22 ноября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, северо-западе, востоке, в центре – снег.

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