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Неблагоприятные метеоусловия будут 22 июня в двух городах страны
22 Июня 2020 06:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 июня в городах Караганда и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».
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В остальных городах метеоусловия будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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