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    03:00, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут 13 апреля в пяти городах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеоусловия в городах республики 13 апреля, рассказали синоптики. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае, Кызылорде, Талдыкоргане, ночью - в Нур-Султане и Петропавловске.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Астана Экология Алматинская область для mail.ru
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