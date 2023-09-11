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    03:00, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут 11 сентября в Алматы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 11 сентября в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ»

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
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