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Неблагоприятные метеоусловия 9 февраля будут в двух городах Казахстана

9 Февраля 2023, 06:25
Неблагоприятные метеоусловия 9 февраля будут в двух городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 9 февраля в Павлодаре и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 8 февраля в регионах Казахстана ожидается туман, на юге республики сильные осадки в виде дождя и снега.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что 9 февраля в Казахстане синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге, юго-востоке ожидаются осадки, временами на юге, в горных и предгорных районах – сильные осадки в виде дождя и снега, на востоке страны – сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-западе, юго-востоке – гололед.


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