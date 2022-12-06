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Неблагоприятные метеоусловия 6 декабря ожидаются в 12 городах Казахстана

6 Декабря 2022, 06:17
Неблагоприятные метеоусловия 6 декабря ожидаются в 12 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 6 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Шымкенте, Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Риддере (2 степени), Семее (2 степени) и Усть-Каменогорске (2 степени), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха в Шымкенте, Костанае, Жезказгане и Балхаше, а в Усть-Каменогорске, Темиртау, Семее, Риддере, Петропавловске, Кокшетау, Караганде и Астане – высокий.

В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

При неблагоприятных метеоусловиях 2 степени рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

- промывать нос и горло при возвращении домой;

- не допускать сжигание отходов и мусора.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют 6 декабря выпадение снега на большей части Казахстана.


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