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Неблагоприятные метеоусловия 26 августа ожидаются в двух городах Казахстана
26 Августа 2022 06:23

Неблагоприятные метеоусловия 26 августа ожидаются в двух городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 26 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султане и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Синоптики прогнозируют, что 26 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов Нур-Султана и Актобе.

В целом в этих городах ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что погода без осадков на большей части Казахстана ожидается 26 августа.


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