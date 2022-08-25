Неблагоприятные метеоусловия 25 августа ожидаются в трех городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султане, Петропавловске и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Синоптики прогнозируют, что 25 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов Нур-Султана, Петропавловска и Актобе.

В целом в этих трех городах 25 августа ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что п огоду без осадков на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 25 августа.