Неблагоприятные метеоусловия 21 августа ожидаются Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия в городе Алматы 21 августа будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 21 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы. В целом по городу будет пониженный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 21 августа синоптики прогнозируют заморозки до двух градусов на севере, востоке и центре Казахстана, штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах страны.