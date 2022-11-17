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Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте

17 Ноября 2022, 05:34
Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
17 Ноября 2022, 05:34

Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 17 ноября повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в столице и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября.


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