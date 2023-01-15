Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана

15 Января 2023, 06:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 15 января в городах Актобе, Жезказган, Балхаш, Алматы и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Жезказган, Балхаш, Алматы и Шымкент.

Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось ранее, 15 января синоптики прогнозируют морозы на юге, снег на востоке, севере и центре РК.