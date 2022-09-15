Неблагоприятные метеоусловия 15 сентября ожидаются в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 15 сентября ожидаются в городах Алматы, Нур-Султане и Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В целом по городам Петропавловску и Нур-Султану ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, в Алматы ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки. На западе пройдут дожди, с грозами, возможно выпадение града, на востоке пройдут осадки, временами сильные. На большей части РК ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке порывы до 23-28 м/с, днем на западе, юго-западе, юге с пыльной бурей.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на востоке Казахстана 15 сентября.