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Неблагоприятные метеоусловия 15 июля ожидаются в трех городах Казахстана
15 Июля 2022 06:33

Неблагоприятные метеоусловия 15 июля ожидаются в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана 15 июля ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казинформ».

По данным синоптиков, в пятницу неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в Нур-Султане, Алматы и Петропавловске. Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось ранее, погода без осадков и сильная жара ожидаются 15 июля на большей части Казахстана.


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