Неблагоприятные метеоусловия 14 сентября ожидаются в шести городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14 сентября 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Алматы, Костанае, Нур-Султане, Петропавловске и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В целом по городам Актобе, Костанай, Петропавловск и Нур-Султан ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, в Шымкенте и Алматы ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в среду на большей части территории РК преимущественно будет погода без осадков. На западе и востоке пройдут дожди, на западе с грозами. На большей части РК ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе, юго-востоке порывы до 23-28 м/с, днем на западе, юге с пыльной бурей.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что туманы и заморозки ночью ожидаются на большей части Казахстана 14 сентября.