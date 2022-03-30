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    06:33, 30 Март 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы 30 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в одном городе Казахстана 30 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 30 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

    30 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

    В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

    Предупреждение первой, второй, третьей степени НМУ отсутствует.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что 30 марта в Казахстане ожидаются туман, гололед, метель, ветер, пыльная буря.



    Теги:
    Погода Казгидромет Экология Алматы
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