Неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз метеорологических условий в городах Казахстана на 22 декабря дал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, 22 декабря неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах: Нур-Султане и Алматы.

В Алматы сутки 22, ночью 23 декабря 2021 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Нур-Султане ночью 22 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ночью 22 декабря ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).