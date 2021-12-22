+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы

22 Декабря 2021 06:34
Поделиться:
Неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз метеорологических условий в городах Казахстана на 22 декабря дал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Туман, гололед, дождь, снег, ветер и пыльную бурю прогнозируют в Казахстане 22 декабря
Плотный туман и гололед: актюбинским водителям рекомендуют не выезжать в дальние поездки Будущее без отходов – как Тараз готовится стать экологичным городом Что делается в Казахстане для сокращения выбросов в окружающую среду

По данным синоптиков, 22 декабря неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах: Нур-Султане и Алматы.

В Алматы сутки 22, ночью 23 декабря 2021 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Нур-Султане ночью 22 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ночью 22 декабря ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Туман, гололед, дождь, снег, ветер и пыльную бурю прогнозируют в Казахстане 22 декабря
Плотный туман и гололед: актюбинским водителям рекомендуют не выезжать в дальние поездки
Будущее без отходов – как Тараз готовится стать экологичным городом
Что делается в Казахстане для сокращения выбросов в окружающую среду
Популярное
1 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
2 Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
3 369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
5 Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR
6 Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Читайте также
Национальную геологическую службу планируют создать в Казахстане
Будущее без отходов – как Тараз готовится стать экологичным городом
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив