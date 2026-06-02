Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Усть-Каменогорске

2 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в в Алматы и Усть-Каменогорске, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».