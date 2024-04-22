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    06:30, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах РК

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане, Алматы и Актобе
    Фото: Ринат Дусумов/Kazinform

    Неблагоприятные метеорологические условия 22 апреля ожидаются в городах Актобе, Алматы, ночью в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Метеоусловия Казгидромет Астана Экология Актобе Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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