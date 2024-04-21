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    06:30, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах РК

    метеоусловия
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Неблагоприятные метеорологические условия 21 апреля ожидаются в городах Актобе, Астана, Алматы, Костанай, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Метеоусловия Казгидромет Экология Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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