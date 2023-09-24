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    06:20, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

    казгидромет
    Фото: МИА "Казинформ"

    По прогнозам синоптиков, 24 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане, передает со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет» РГП МИА «Казинформ».

     

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 24 сентября на востоке и юго-востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды и ожидаются дожди, в горных районах осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается порывистый ветер, ночью и утром ожидается туман.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    — сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    — людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    — ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в Астане и 12 регионах республики.

    Теги:
    Казгидромет Погода
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