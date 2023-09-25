Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

По прогнозам синоптиков, 25 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Актобе, Алматы и Астане, передает со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет» РГП МИА «Казинформ».

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 25 сентября на востоке страны с влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, в горных районах осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке порывистый ветер.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

— сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

— людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

— ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в двух регионах республики.