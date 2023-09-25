РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:30, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

    казгидромет погода
    Фото: МИА "Казинформ"

    По прогнозам синоптиков, 25 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Актобе, Алматы и Астане, передает со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет» РГП МИА «Казинформ».

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 25 сентября на востоке страны с влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, в горных районах осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке порывистый ветер.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    — сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    — людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    — ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в двух регионах республики.

    Теги:
    Казгидромет Погода
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!