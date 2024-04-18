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    07:07, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Атырау

    метеоусловия
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Благоприятные метеорологические условия 18 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».  

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут лишь в Алматы и ночью в Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому 18 апреля большая часть республики будет находиться под влиянием обширного антициклона  - ожидается погода без осадков.

    Теги:
    Атырау Погода Метеоусловия Казгидромет Экология Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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