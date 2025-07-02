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    03:28, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах Казахстана

    Благоприятные метеорологические условия 2 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    непогода тучи штормовое метеоусловия бұлттар ауа райы
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Жезказгане, Алматы, ночью в Астане.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Экология
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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