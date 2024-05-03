Неблагоприятные метеоусловия будут в двух городах РК

В большинстве городов Казахстана 3 мая метеорологические условия будут благоприятными, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», в Алматы, ночью — в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки — дождь, снег.