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    03:30, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау

    5 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в двух городах республики, передает агентство Kazinform.

    метеоусловия, погода в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, ночью в городе Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Атырау Метеоусловия Грязный воздух Алматы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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