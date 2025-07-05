03:30, 05 Июль 2025 | GMT +5
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
5 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в двух городах республики, передает агентство Kazinform.
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, ночью в городе Атырау.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).