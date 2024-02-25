РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах РК

    неблагоприятные метеоусловия
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Благоприятные метеорологические условия ожидаются 25 февраля в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков,  неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Атырау, Караганда, Костанай, Темиртау, Усть-Каменогорск, Риддер, Алматы, ночью в Астане.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

     

    Теги:
    Атырауская область Погода Восточно-Казахстанская область Метеоусловия Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Астана Экология Карагандинская область Алматы Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!