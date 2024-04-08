Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах РК

В большинстве городов Казахстана 8 апреля ожидаются благоприятные метеоусловия, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Алматы и ночью в городе Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).