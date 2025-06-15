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    05:34, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах РК

    15 июня  неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в четырех городах республики, передает агентство Kazinform.

    воздух
    Фото: Pixabay

    По информации РГП «Казгидромет», 15 июня  неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, ночью в городах Атырау, Астана, Костанай.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Погода Атырау Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Астана Алматы Погода Костаная Костанай
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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