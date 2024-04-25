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    07:51, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау

    метеоусловия
    Фото: Гульмира Байзакова/Kazinform

    Благоприятные метеорологические условия ожидаются 24 апреля в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются ночью в городе Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Метеоусловия Регионы Казахстана Регионы Экология
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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