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    07:41, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК

    метеоусловия
    Фото: МИА «Казинформ»

     Благоприятные метеорологические условия 29 сентября будут в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Актау 

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Актау Астана Экология Актобе Алматы Актюбинская область Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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