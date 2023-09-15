Неблагодарные: Австралийский магнат предложил компаниям сократить персонал вдвое

Один из богатейших людей Австралии призвал компании сократить персонал вдвое, дабы напомнить неблагодарным работникам об их месте в карьерной иерархии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

«Нам нужно увидеть боль в экономике», — заявил Тим Гарнер, сделавший состояние на бизнесе в сфере недвижимости.

Ранее он уже вызывал гнев общественности за свои высказывания о том, что молодые люди не могут позволить себе жилье, так как слишком много денег тратят на тосты с авокадо и кофе.

Видео с его комментариями стало вирусным, собрав более 23 миллионов просмотров и вызвало резкую критику в Интернете.

Выступая на саммите по недвижимости на этой неделе, 41-летний Гарнер заявил, что пандемия коронавируса изменила отношение сотрудников и трудовую этику в худшую сторону.

Он предложил повысить нынешний уровень безработицы в Австралии на 40-50%, чтобы уменьшить «высокомерие на рынке труда». Это приведет к тому, что более 200 000 человек потеряют работу.

«Происходят систематические изменения - сотрудники считают, что работодателю очень повезло, что они у него есть, - отметил Гарнер. - Нам нужно напомнить людям, что они работают на работодателя, а не наоборот».

Комментарии Гарнера прозвучали на фоне того, как многие компании ведут споры с сотрудниками по поводу удаленной работы.