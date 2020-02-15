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Небитый казахстанский боксер сразится с мексиканцем по прозвищу «Тайсон»
15 Февраля 2020 12:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У непобежденного казахстанского боксера Нурзата Сабирова (10-0, 9КО) сменился соперник по бою 21 февраля в Римуски (Канада). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПрофиБокс Казахстана.
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Изначально планировалось, что в этот вечер Нурзат встретится с 35-летним аргентинцем Элио Германом Рафаэлем (15-3, 9КО). Теперь же BoxRec.com указывает его оппонентом 30-летнего представителя Мексики Рикардо Адриана Луну Флореса (22-7-1, 14КО) по прозвищу «Тайсон». Поединок пройдет в полутяжелом весе и рассчитан на восемь раундов.
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Флорес примечателен тем, что в 2014 году дрался с чемпионом мира WBA Regular в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО) из Японии — тот бой латиноамериканец проиграл единогласным решением судей.
Ключевые слова: Спорт,
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