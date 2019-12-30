Небитый казахстанский боксер сразится против венесуэльца в Екатеринбурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Небитый казахстанский боксер второго легкого веса Станислав Калицкий (9-0, 3КО) вернется на ринг 24 января в Екатеринбурге (Россия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПрофиБокс Казахстана.

По информации BoxRec.com , его соперником станет 22-летний венесуэлец Ронал Рон (11-3, 8КО). Встреча рассчитана на десять раундов.

⠀

Свой последний на сегодня поединок Калицкий провел также в Екатеринбурге 7 сентября — в нем он единогласным решением судей победил российского боксера Владислава Красношеина.