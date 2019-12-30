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Небитый казахстанский боксер сразится против венесуэльца в Екатеринбурге
30 Декабря 2019 09:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Небитый казахстанский боксер второго легкого веса Станислав Калицкий (9-0, 3КО) вернется на ринг 24 января в Екатеринбурге (Россия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПрофиБокс Казахстана.
Новости по темеВ Караганде завершился международный турнир по боксу Канат Ислам назвал дату следующего поединка Садриддин Ахмедов номинирован The Ring на премию «Проспект года»
По информации BoxRec.com , его соперником станет 22-летний венесуэлец Ронал Рон (11-3, 8КО). Встреча рассчитана на десять раундов.
⠀
Свой последний на сегодня поединок Калицкий провел также в Екатеринбурге 7 сентября — в нем он единогласным решением судей победил российского боксера Владислава Красношеина.
Ключевые слова: Спорт,
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