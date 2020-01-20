Небитый казахстанский боксер с тремя титулами взлетел в рейтинге WBC после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) улучшил свое положение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В обновленном релизе рейтинга Айдос поднялся с 35-го на 24-е место в своем дивизионе.



Свой предыдущий поединок Ербосынулы провел в Красноярске (Россия) 21 декабря. В нем он техническим нокаутом в восьмом раунде взял верх над венесуэльцем Омаром Гарсией (15-3, 12 КО) и успешно защитил титулы в суперсреднем весе по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global. Дата его возвращения на ринг пока не объявлена.





