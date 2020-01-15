Небитый казахстанский боксер проведет свой самый большой бой за карьеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Незнающий поражений казахстанский боксер второго полулегкого веса Станислав Калицкий (9-0, 3 КО) проведет свой следующий бой в Екатеринбурге (Россия) 24 января, сообщает Sports.kz.

Соперником 22-летнего Калицкого по бою второго полулегкого веса станет 28-летний аргентинский боксер Алан Исайяс Кастильо (27-8, 10 КО), владеющий титулом чемпиона Южной Америки.

Авторитетный сайт BoxRec.com оценил предстоящий поединок Калицкого в три звезды — на сегодняшний день это наивысший балл в карьере Станислава. За два последних боя он получал «двойки», а первые пять боев казахстанца и вовсе оставались без звезд. Рейтинг BoxRec зависит от уровня оппозиции, общей значимости боя и вечера бокса, а также наличием и статусом стоящих на кону поясов.



