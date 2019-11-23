Небитый казахстанский боксер поднялся в рейтинге после победы над соперником с 16 нокаутами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Накануне в Дубае (ОАЭ) прошел вечер профи-бокса компании MTK Global, одним из участников которого стал казахстанский боксер Абилхайыр Шегалиев (8-0, 4 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником отечественного бойца по поединку первого полусреднего веса стал представитель Уганды Мухамад Себьяла (19-13-1, 16 КО). Восьмираундовый бой прошел всю дистанцию и завершился в пользу Шегалиева единогласным решением судей.

После этой победы Абилхайыр улучшил свое положение в рейтинге сайта BoxRec.com в своем дивизионе, поднявшись с 356-го на 354-е место.