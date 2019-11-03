Небитый казахстанский боксер одержал девятую победу в профи после годичного простоя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер полусреднего веса Шынгысхан Тажибай (8-0, 2 КО) провел свой девятый поединок на профессиональном ринге, передает Sports.kz.

Очередной бой 27-летнего Тажибая состоялся на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США). Соперником казахстанца выступил аргентинец Николас Веласкес (11-7, 3 КО). Рассчитанный на четыре раунда поединок прошел всю дистанцию и завершился победой Тажибая единогласным решением судей.

Для представителя Казахстана эта победа стала девятой в профи, Веласкес потерпел восьмое поражение в карьере.

Отметим, что для Тажибая этот бой был первым с 27 октября 2018 года. В своем предыдущем выступлении Шынгысхан единогласным решением судей победил американца Хуана Родригеса (8-16-1, 6 КО).