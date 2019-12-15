Небитые казахстанские боксеры прошли взвешивание перед боями за титулы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры приняли участие в обязательной процедуре взвешивания накануне вечера профессионального бокса в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПрофиБокс Казахстана.

Все казахстанцы успешно уложились в лимит по весу перед своими боями.

Напомним, два поединка будут титульными: Султан Заурбек (8-0, 6КО) сразится за вакантный «молодежный» пояс чемпиона WBC во втором полулегком весе с китайцем Лешан Ли (16-3-2, 9КО), а Виктор Коточигов (10-0, 4КО) проведет защиту своего титула в легком весе по версии WBC International в бою с аргентинским боксером Хавьером Клаверо (27-5, 5КО). ⠀ Также в этом вечере бокса выступят и другие отечественные боксеры: Искандер Харсан (7-0, 6КО), Нуртас Ажбенов (7-0, 3КО), Ельшат Ныгметолла (15-0-1, 5КО), Абай Толеш (4-0, 3КО) Рай Сейтжанов (1-0, 0КО), Нурдос Толебай (1-0, 0КО) и Мирас Али Сарсенов (1-0, 1КО).

Фото: sports.kz