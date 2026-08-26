Небезопасную электротехнику сняли с продажи в Атырау

В рамках реагирования на обращение жителя города Атырау, по факту приобретения электромассажеров для ног и спины несоответствующих требованиям безопасности технических регламентов, в отношении продавца индивидуального предпринимателя «AMANAT GROUP» проведена внеплановая проверка.



По результатам проверочных мероприятий по факту установленных нарушений в виде реализации продукции несоответствующей требованиям технического регламента в части отсутствия маркировки и эксплуатационных документов на русском и государственном языках, а также отсутствия документов подтверждающих соответствие продукции техническим регламентам ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», нарушитель привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа на сумму 843 375 теңге.



Кроме того, нарушителю предписано запретить продажу несоответствующей продукции.



В ведомстве отметили, что согласно статьи 35 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании», необходимым условием обращения на рынке продукции, в отношении которой введены в действие технические регламенты, является ее соответствие требованиям, установленным техническими регламентами, подтвержденное в установленном порядке.



Запрещается выпуск в обращение продукции, в отношении которой введены в действие технические регламенты, не прошедшей оценку соответствия, а также без наличия документов об оценке соответствия или при отсутствии сведений о наличии таких документов в реестре технического регулирования или единых реестрах выданных или принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического союза.