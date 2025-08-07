Небезопасные электрочайники изымают из магазинов по всему Казахстану

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Восточно-Казахстанской области по обращению потребителя провели контрольный закуп указанного электрического чайника, реализуемого в одном из магазинов Усть-Каменогорска и проверили продукцию на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

По результатам лабораторных испытаний установлено, что мощность чайника значительно отклоняется от нормы. При напряжении 220 В фактическая мощность составила 1617 Вт (−12,6%), а при 240 В — 1824 Вт (−17,1%). Такие отклонения могут представлять потенциальную угрозу для здоровья и безопасности потребителей.

В связи с выявленными нарушениями, продавцу - магазину «Технодом» - было направлено уведомление об изъятии продукции из реализации.

За реализацию товаров, несоответствующих требованиям технических регламентов, предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 415 Кодекса РК об административных правонарушениях. Санкции включают штраф на физических лиц в размере 90, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 195, на субъектов среднего предпринимательства — в размере 310, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 600 МРП.