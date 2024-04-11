Небесный контроль – в чем сложность работы авиадиспетчера

При приземлении самолета принято аплодировать членам экипажа, которые с честью завершили свое непростое и ответственное дело, приземлив воздушное судно. Но мало, кто знает, что немалая часть успешного приземления зависит от людей, которых никто не видит и которых редко упоминают – это авиадиспетчеры. Корреспондент агентства Kazinform побеседовал с одним из представителей этой профессии Бауыржаном Изжановым.

На самом деле, авиадиспетчер – это отдельная профессия, которая требует специального обучения. А занимается этим отдельнаяя организация, которая не имеет никакого отношения к аэропортам – «Казаэронавигация».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Авиадиспетчер Бауыржан Изжанов работает здесь уже 10-й год, до этого работал в компании Air Astana бортпроводником. Он рассказал нам о специфике профессии и обучения ей.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Я поехал учиться в Англию, прошел профессиональный отбор на диспетчера. Отучился там ровно год, по прибытию сюда был распределен в Павлодар, затем меня перевели в Астану. Сейчас идет переход на рейтинговую систему, и в зависимости от количества рейтингов, в среднем обучение на авиадиспетчера длится от 6 до 12 месяцев. У нас пять смен диспетчеров, которые работают в дневную и ночную смены. Если говорить о дневной смене, то с 8.00 до 8.40 у нас идет прохождение медконтроля – врач должен убедиться, что специалист чувствует себя замечательно, исключается алкогольное и наркотическое опьянение. Далее идет инструктаж, где мы ознакомляемся с воздушной и метеорологической обстановкой, с зонами ограничения воздушного пространства по республике – какие воздушные трассы могут быть закрыты, какие могут быть особенности аэродрома. Сама смена длится с 9.00 до 21.00, - говорит Б. Изжанов.

В смену заступает до 30 человек, всего в организации порядка 150 авиадиспетчеров.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Как выяснилось, в столичном аэропорту в сутки прилетает и улетает до 200 воздушных судов.

- Летом воздушных судов больше, что связано с выполнением чартерных рейсов, - рассказывает спикер. - Кроме того, сейчас в связи с геополитической ситуацией у нас запад Казахстана очень загружен, сильно увеличился трафик, но мы справляемся. У нас бывает очень много форс-мажорных ситуаций – пассажиру стало плохо, у кого-то начались роды, и так далее, - в таких случаях диспетчер должен обеспечить приоритет воздушному судну. Помимо каких-то психологических факторов, у нас бывают природные, метеорологические – туман, сильный ветер. И иногда это кардинально меняет воздушную обстановку. Диспетчер должен быстро на все реагировать. Бывает и так, что сразу 6 воздушных судов одновременно рассчитали приземление, в задачу диспетчерского состава входит правильная оценка обстановки и обеспечение очередности заходов воздушных судов. У нас есть приоритеты на посадку, на взлет. В случае возникновения экстренной ситуации, экстренную посадку нужно обеспечить первой.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В весенне-летний период часто бывают туманы, и тогда нередко воздушные суда нуждаются в посадке на запасном аэродроме. Диспетчер должен быть полностью готов к такой ситуации. Синоптики заблаговременно сообщают о погодных условиях, и, если имеется тенденция к ухудшению, то диспетчер готовит запасные аэродромы для такой ситуации.

- К примеру, если по метеоусловиям закрывается астанинский аэродром, то мы готовим запасной, как правило, это Караганда либо какой-то другой, который выберет сам экипаж. Бывает и так, что у кого-то мало топлива, и им нужно обеспечить посадку. Очень часто мы ставим воздушные суда в зону ожидания. И в этой зоне ожидания пилот может объявить, что у них мало топлива и нужно срочно приземлиться. Мы, согласно принятого решения, должны вывести это воздушное судно из зоны ожидания, обеспечив установленный минимум эшелонирования, согласно законодательству РК, который составляет не менее 5 миль в аэродромном диспетчерском центре и не менее 10 миль в региональном, - отметил авиадиспетчер.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Б. Изжанов также назвал самые важные качества для работы авиадиспетчером.

- В первую очередь это пространственное мышление. Диспетчер видит лишь монитор, плоскую картинку. И это самая сложная часть, потому что мы видим позывной воздушного судна, в котором отражены высота, скорость относительно земли, набор вертикальной скорости. Надо понимать, что воздушное судно двигается и вниз, и вверх, и вперед. Важно быстро реагировать и принимать решение, потому что воздушное судно экстренно снижается с высоты до 10 тысяч футов (3048 метров), а под ним борт… Нужно быстро убрать этот борт и обеспечить воздушному судну беспрепятственное снижение. Нужен хороший уровень английского языка, потому что у нас очень много бортов с иностранными экипажами. В процентном соотношении мы 80% на 20% используем английскую фразеологию.Также необходимо упомянуть и стрессоустойчивость, нужно обладать спокойствием и хладнокровием, - перечислил Б. Изжанов.

Он привел примеры форс-мажорных ситуаций.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- На моей практике был отказ двигателя - пилот АН-26 при подходе к Астане доложил, что у него отказал двигатель, он сел в штатном режиме, но при этом мы объявляли тревогу, согласно законодательным документам РК. Мы обеспечили ему беспрепятственное воздушное пространство, он сел благополучно. При необходимости взлетно-посадочную полосу нужно запенить во избежание искры. Все это большая работа. Если диспетчер невовремя или неправильно донесет информацию, это очень сильно может повлиять на исход посадки, - подчеркнул авиадиспетчер.

Как заявил заместитель генерального директора «Казаэронавигации» Ардак Утепов, гражданская авиация сейчас находится в стадии активного развития.

По данным Министерства транспорта РК в 2023 году аэропортами было обслужено 26,1 млн пассажиров, что на 23,8% больше по отношению к 2022 году. Количество перевезенных пассажиров составило 13,1 млн пассажиров с приростом 20,9% по сравнению с предыдущим годом. В течении 2023 года в воздушном пространстве Республики Казахстан, было обслужено 415,497 полетов, это больше на 5,015 полетов, чем за 2022 год.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- В целях обеспечения безопасности воздушного движения, повышения качества предоставляемых аэронавигационных услуг и увеличения транзитного потенциала проводится замена выработавшего свой ресурс оборудования (локаторы, системы посадки, средства связи), а также модернизация и внедрение новых систем, отвечающих требованиям ИКАО, - рассказал заместитель гендиректора «Казаэронавигации». – В 2020 году в сжатые сроки в течении двух лет в рамках строительства нового аэропорта в Туркестане «Казаэронавигация» произвела оснащение данного аэропорта аэронавигационным и метеорологическим оборудованием, включая строительство новой диспетчерской вышки.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Помимо этого, успешно завершен проект по разработке и внедрению системы совместного принятия решений в области гражданской авиации Казахстана. Информационная система направлена на объединение всех ключевых участников отрасли в единую информационную среду (государственные органы, госавиация СВО ВС РК, аэропорты и авиакомпании).

- На этапе завершения находятся два крупных проекта: «Резервная система управления воздушным движением Республики Казахстан» и «Модернизация аэронавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации ATN». Также в среднесрочной перспективе планируется начать масштабный проект по модернизации основной автоматизированной системы управления воздушным движением SkyLine до уровня SkyLine-X. Кроме того, ведется работа по строительству новых диспетчерских вышек, в связи с тем, что действующие вышки были построены более 35 лет назад. В прошлом году завершилось строительство новой вышки в усть-каменогорском аэропорту, в этом году планируем завершить строительство в Таразе и Семее, а также до 2028 года планируется построить в городах Караганда, Павлодар, Уральск, Актобе, Кызылорда, Талдыкорган, Кокшетау и Шымкент, - рассказал А. Утепов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Также, по его словам, ведутся работы по развитию аэродромов для местных воздушных линий (Урджар, Учарал, Талдыкорган и Зайсан). Это необходимо для обеспечения доступа населения удаленных населенных пунктов, решения экстренных потребностей и в целом будет способствовать развитию малой авиации в Казахстане.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Помимо этого человеческий капитал для нас является стратегическими инвестициями в развитии компании. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый член нашей команды был лучшим в своей области. Для работников на постоянной основе проводятся курсы по улучшению и поддержке уровня профессиональной подготовки. Также в декабре 2022 года мы при поддержке Комитета гражданской авиации произвели повышение заработной платы производственного персонала, включая диспетчеров и специалистов службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи на 25-30%. В январе текущего года повысили заработную плату сотрудникам, в том числе работающим в регионах до 70%, - перечислил А. Утепов.

К тому же, как рассказал спикер, интересы сотрудников находятся под защитой отраслевого Профсоюза, который в свою очередь предоставляет квоты на санаторно-курортное лечение, обеспечивает возможность отдыха в детских оздоровительных лагерях и оказывает материальную помощь, когда вопрос касается здоровья, а также предоставляет широкий спектр дополнительных льгот и поддержки.