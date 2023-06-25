Не знал о фиксации нарушений: водителя со штрафами на миллион тенге выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау выявили водителя с 52 неоплаченными штрафами на общую сумму 1 млн 152 тысячи тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, сотрудники роты патрульной полиции проверили автомобиль марки «Kia» на трассе Атырау-Актобе. При проверке выяснилось, что водитель 1968 года рождения имеет 52 неоплаченных штрафа на сумму 1 млн 152 тысячи тенге.

Автомобиль в соответствии со статьей 785 КоАП РК доставили на специальную стоянку Макатского районного отдела полиции.

Водитель заявил, что не знал о том, что правонарушения были зафиксированы камерами «Сергек», при этом был уверен, что информация об иностранных автомобилях не будет зафиксирована.