Не запускать ракеты весной с космодрома «Байконур» попросил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Мурат Бактиярулы попросил не запускать ракеты, вылетающие с космодрома «Байконур» в весенние месяцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект, который сегодня обсуждается, активно обсуждался и в нашем Комитете. В случае принятия положений проекта настоящего протокола будут регулироваться правоотношения в рамках казахстанско-российского сотрудничества по вопросам совместного использования космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур. В частности, мы считаем, что будут решены организационно-правовые вопросы для приема-передачи имущества, находящегося в собственности российской стороны и находящегося на объектах комплекса Байконур. Можно сказать, что создание космического ракетного комплекса «Байтерек» – это масштабный казахстанско-российский проект, который позволит расширить возможности по модернизации и формированию орбитальных спутниковых систем. Поэтому я поддерживаю законопроект», - сказал Мурат Бактиярулы на пленарном заседании Сената.

Вместе с тем, сенатор в ходе встречи с жителями и избирателями города Байконура, где проживает около 80 тысяч человек, обратил внимание на вопросы, которые, согласно их жалобам, долгие годы остаются нерешенными.

«Во-первых, как только каждая ракета взлетит, в течение не менее четырех-пяти дней будет нарушена погода и сохранится сильный ветер. Ветер дует с юга на север, переваливает за остров и уходит в Иргиз. В весенние месяцы влажная трава, которая хорошо здесь растет, сушится этим непрерывно дующим ветром. Это стало обычным явлением, которое несет свои последствия для животноводства и земледелия. Поэтому наши избиратели просят не запускать ракеты, вылетающие с космодрома Байконур, в весенние месяцы, пока есть возможность», - отметил депутат.

По его словам, город Байконур и космический комплекс переданы в аренду России на долгие годы, благодаря чему в бюджет Казахстана ежегодно поступает 115 млн долларов.

Он также сообщил, что за последние 15-20 лет заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличилась среди населения этого региона. Большое влияние на это оказали аварии на протонных ракетах, которые в свое время летали на сверхтоксичном топливе гептил.

«Мы считаем, что часть средств от аренды должна передаваться на восстановление здоровья местных жителей в лечебно-оздоровительных заведениях», - заключил сенатор.

Ранее в Сенате приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года».