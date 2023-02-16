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Не закупать лук мешками призвал казахстанцев глава Минторговли

16 Февраля 2023, 12:15
Не закупать лук мешками призвал казахстанцев глава Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не закупать лук мешками и не создавать искусственный ажиотаж призвал казахстанцев министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас цены стабилизируются. Например, в стране достаточно лука. Кроме того, мы закрыли экспорт этой продукции. Нет никакого повода закупать лук мешками. Но мы заметили, что в эту торговлю подключились спекулянты. В столичной торговой сети «Магнум» лук продается по 130 тенге», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Глава Минторговли добавил, что в сети «Магнум» были выявлены 19 перекупщиков, которые потом перепродавали лук по более дорогой цене на рынках.

По поводу качества продаваемого по более низкой цене лука министр заявил, что лично ходил проверял, и лук вполне хорошего качества.


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