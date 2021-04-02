Не зафиксировано неожиданных и неординарных последствий применения  «Спутник V» - Минздрав Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – У вакцинированных «Спутник V» граждан Армении не зафиксировано каких-либо неожиданных и неординарных последствий. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявила начальник отдела эпидемиологии неинфекционных заболеваний и нозокомиальных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения Армении Ромелла Абовян, со ссылкой на местные СМИ передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Армения ранее получила от России пробную партию (2 тысячи доз) вакцины «Спутник V». С ее применением уже была вакцинирована небольшая группа граждан – медработники и лица из групп риска. Минздрав Армении не зафиксировал неожиданных последствий использования вакцины «Спутник V».

«Около 600 человек в Армении вакцинировано «Спутником V». У них в поствакцинальный период каких-либо проблем не возникло. Случаев проявления неожиданных и неординарных последствий применения вакцины «Спутник V» не зафиксировано», - отмела Р. Абовян.

По словам представителя армянского Минздрава, в Армении ожидают аналогичных результатов и от вакцины Astra Zeneca, первая партия которой прибыла в страну недавно. Как отметила эксперт, исследования вакцины Astra Zeneca показывают отсутствие неожиданных явлений. Что касается зарегистрированных в ряде стран случаев летальных исходов после вакцинации с применением вакцины Astra Zeneca, эксперт подчеркнула, что пока нет доказательной базы, связывающей все негативные случаи именно с вакциной.

Вакцинация против COVID-19 в Армении носит добровольный характер. Ранее в Армению была доставлена пробная партия вакцины «Спутник V», а 28-го марта – первая партия (24 тыс. доз) вакцины Astra Zeneca, приобретенная в рамках инициативы Covax Facility. Приоритет при вакцинации граждан страны отдается группам риска: медработникам, лицам от 65 лет и старше, пациентам с хроническими заболеваниями от 16 до 64 лет, постояльцам и сотрудникам центров по уходу за пожилыми.