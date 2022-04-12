Не забывать о вакцинации и ревакцинации призвали эпидемиологи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На фоне новой вспышки коронавируса в соседних странах алматинские эпидемиологи призывают население вакцинироваться и соблюдать все меры профилактики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению эпидемиолога поликлиники городской клинической больницы №7 города Алматы Гулдархан Ажимуратовой, единственным способом защиты от короновируса пока является вакцинация и ревакцинация.

«Сейчас общая эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. На данный момент выработан коллективный иммунитет у населения. По статистике около 10,5 млн человек вакцинировались, кроме того, 3,5 млн человек ревакцинировались. Но вероятность заражения коронавирусной инфекцией есть всегда. Мы должны понимать, что коронавирус никуда не исчез, мы будем жить с этой инфекцией, но нужно остерегаться и не пренебрегать профилактическими мерами. Несмотря на то, что все карантинные требования отменены, рекомендуется населению ношение маски в местах скопления людей, вакцинирование и ревакцинирование. Отказ от вакцинации, ревакцинации может негативно отразиться на эпидситуации, усугубить ее», - сказала Гулдархан Ажимуратова.

По её словам, снятие карантинных мер и ограничений не означает, что коронавирус окончательно побежден.

«Новые мутации или штаммы все еще представляют опасность для населения всего мира. Несмотря на стабилизацию эпидситуации, у нас в поликлинике ГКБ №7 работа по участкам, в том числе с беременными и кормящими женщинами, с подростками продолжается. Также идёт санитарно-просветительская работа путём информирования населения. Это важно, нужно», - отметила Гулдархан Ажимуратова.

К сведению, на сегодня на выбор горожан доступны бесплатно вакцины «Pfizer» (Комирнати, США), «Vera Cell» (Sinofarm, Китай) , «QazVac» (QazCovid-in Казахстан ). К примеру, в поликлинике ГКБ №7 вакцинация против коронавирусной инфекции идёт с 8 до 18 часов. При этом каждый желающий гражданин вне зависимости от прикрепления может получить вакцину. Необходимо при себе иметь документы, подтверждающие личность.